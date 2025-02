Dayitalianews.com - 15enne accoltellato a Trastevere, assurde le motivazioni dell’aggressione: il portafogli era vuoto

La violenza giovanile dilaga ormai senza barriere e senza confini e l’ultimo gravissimo episodio si è consumato la sera di domenica 2 febbraio, quando unè statodurante una rapina da due persone, probabilmente di nazionalità nordafricana.La dinamicaL’aggressione si è verificata alle 20:00 in Piazza Flavio Biondo e ilè stato fermato da due individui, forse coetanei, che gli hanno chiesto il. Lui lo ha subito consegnato per evitare guai peggiori ma i due rapinatori, delusi dal fatto che non c’erano soldi, si sono scagliati contro il ragazzo colpendolo prima con un pugno e poi con una coltellata al fianco.È scattato l’allarme e i soccorritori hanno trasferito il giovane in codice rosso all’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto ad un’operazione per l’asportazione della milza come riferito da Fanpage.