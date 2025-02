Lopinionista.it - 151 sindaci italiani chiedono un “nuovo provvedimento contro l’invasione dell’eolico”

ROMA – Un’iniziativa dal basso quella che sta montando in queste settimane per chiedere nuovi provvedimenti nazionalila proliferazione indiscriminata degli impianti di produzione energia eolica. Su iniziativa di un cittadino sensibile al tema ad oggi 151una nuova norma nazionale che limiti l’installazione degli impianti di produzione di energia eolica, e che siano circoscritti in aree da individuare insieme ai.In questi anni, sostiene il “Coordinamento interregionaleper problema pale eoliche e fotovoltaico in Italia”, vi è stata una proliferazione indiscriminata delle pale eoliche che in alcune regioni quali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, che hanno compromesso il paesaggio di intere aree che rappresentano una importante attrattiva turistica locale.