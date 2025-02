Puntomagazine.it - 13 DASPO emessi a carico di giovani tifosi per violenze post partita Juve Stabia-F.C. Sudtirol

13colpiti daperdopoIl Questore di Napoli ha adottato 13 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), istruiti e predisi dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, per periodi di 4 e 5 anni, nei confronti di altrettanti soggetti di età compresa tra 18 e i 27 anni.Nello specifico, al termine dell’incontro di calcio- F.C.dello scorso 6 dicembre, disputatosi presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di, i predetti, insieme ad altrilocali, avevano perpetrato condotte violente ed intimidatorie ai danni di alcuni componenti della tifoseria ospite.In particolare, i supporters locali, con il volto travisato ed armati di mazze, dopo essere entrati in un esercizio commerciale a Castellammare di, si erano fatti consegnare da alcunialtoatesini diversi indumenti con i colori della squadra ospite, sottraendo ad uno di essi anche uno zaino contenente uno striscione ed una maglia per poi darsi alla fuga.