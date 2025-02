Quotidiano.net - “1+1“ il singolo di Folcast: "Un calcolo dal risultato sempre diverso"

Leggi su Quotidiano.net

Sono stupido a volte a credere che tutto abbia un senso. E che tu muova gli astri. Anche quando le storie degli altri sembrano più comode. Sono stupido se poi ripenso a quanto non sapevo dei tuoi mostri. Che muovevano le giostre. Dei libri che avevi lasciato a metà. Ma tu fai di me tutto ciò che vuoi. Che poi al resto penso io. Prendi a schiaffi il volto di chi davanti hai. Che poi ce la vediamo noi. Tu sei così forte che difficile è parlarti. E poi sei tanto fragile che è facile ferirti. Ma noi che combattiamo con nessuno, da soli contro un muro Restami accanto quanto è dura 1 + 1 uguale cura. Si chiama “1 + 1” il nuovodi, che si conferma uno dei più talentuosi cantautori della nuova scena indie italiana. Daniele Folcarelli, in arte, è nato a Roma nel 1992. Terzo classificato a Sanremo Giovani 2021, con alle spalle un Ep, due album e tanti concerti al fianco di artisti come Daniele Silvestri, Ditonellapiaga, Carmen Consoli e Max Gazzè,torna con una ballad, prodotta da Tommaso Colliva, che racchiude le esperienze degli ultimi anni.