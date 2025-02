10 Siti per creare un indirizzo Email temporaneo a scadenza anonimo

Leggi su .com

Spesso, ci troviamo nella necessità di fornire unper registrarsi a servizi, scaricare risorse o accedere a contenuti, ma non vogliamo esporre la nostraprincipale a potenziali spam o rischi per la privacy.In questi casi, un'temporanea e apuò essere la soluzione perfetta. In questo post, vediamo comeun'temporanea e ain modo semplice e gratuito. Un'temporanea è unche viene creato per un uso limitato nel tempo.Questesono spesso utilizzate per:Registrazioni temporanee: Quando devi accedere a un servizio per un breve periodo.Protezione della privacy: Per evitare di condividere la tuaprincipale. Per esempio, come visto in un altro articolo, trovare il luogo da cui è stata spedita una, è facilissimo.