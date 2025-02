Diredonna.it - 10 cose da fare a San Valentino se sei single

Trascorrere Sandapuò essere una giornata difficile. È il risvolto negativo del marketing: anche la persona più indipendente del mondo, fiera e consapevole di non volere relazioni, si può ritrovare triste a causa del bombardamento pubblicitario che riceve in tv, sui cartelloni, sui social network. Ovviamente questo non vale per tutte, c’è chi riesce a sfuggire a queste logiche restando indifferente o semplicemente riesce a ignorare tutto questo. Che Sansia una giornata che vi fa momentaneamente soffrire o che sia una giornata come tutte le altre dell’anno, non significa che non possiate divertirvi con le vostre passioni: ecco alcuni consigli.Serata cinema con la bffChe abbiate una passione per le commedie romantiche – molto in tono con la giornata – o preferiate un film con sanguinosi squartamenti – anche questo abbastanza in tono, dato che il santo di Terni che dà il nome alla giornata fu decapitato e martirizzato – una buona idea potrebbe essere quella di andare al cinema, magari un multisala, per vedere due film di fila.