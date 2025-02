Lettera43.it - 1° maggio, quando fu ripristinata la festa dopo l’abolizione di Mussolini

Leggi su Lettera43.it

Il 1°, ladei lavoratori, ha origini che risalgono alla fine del XIX secolo,fu istituita per commemorare le lotte operaie per i diritti dei lavoratori, in particolare la riduzione della giornata lavorativa a otto ore. La data del 1°fu scelta in ricordo degli eventi di Haymarket a Chicago nel 1886,una manizione operaia si trasformò in una tragedia con numerosi morti e feriti. In Italia, ladei lavoratori fu ufficialmente riconosciuta nel 1891. Ma con l’avvento del fascismo, nel 1924 Benitosoppresse il Primosostituendolo con ladel lavoro italiano, che ricadeva il 21 aprile. Ladel 1°fu poia seguito della nascita della Repubblica italiana nel 1946.L’avvento del fascismo e la soppressione dei movimenti operaiManizione del regime fascista al Littoriale (Getty Images).