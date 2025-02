Lettera43.it - 1° maggio, cinque film da guardare per la Festa dei Lavoratori

Leggi su Lettera43.it

Il 1°dei, è un’occasione per riflettere sulle conquiste sindacali, sulle sfide della classe operaia e sulle trasformazioni del mondo del lavoro. Il cinema ha spesso raccontato le lotte, le ingiustizie e la dignità di chi lavora, offrendo ritratti potenti e realistici della condizione lavorativa in diverse epoche e contesti. Dai cantieri industriali alle fabbriche, dai corrieri della gig economy aiitineranti, questirestituiscono un’immagine complessa e autentica della vita di chi ogni giorno si confronta con precarietà, sfruttamento e speranze di riscatto. Dall’iconico Tempi moderni di Chaplin ai più recenti Palazzina Laf e Nomadland, eccoper celebrare il 1°attraverso lo sguardo del cinema.daper ladei:Nomadland (2020) – Chloé ZhaoDopo la chiusura della fabbrica in cui ha lavorato per anni, Fern (Frances McDormand) perde tutto e decide di intraprendere una vita da nomade negli Stati Uniti occidentali, spostandosi in un furgone e accettando lavori saltuari.