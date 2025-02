Lopinionista.it - Zuppa di zucca, funghi cardoncelli e ceci: la ricetta

Leggi su Lopinionista.it

Se dici inverno dici zuppe, il comfort food perfetto per scaldare cuore e palato. La foodblogger Anna Gentile ce ne propone una a base di, che emana attorno a se un fresco e piacevole profumo di rosmarino. Un concentrato di bontà tutta naturale, reso ancora più gustoso da due eccellenze firmate Bauer: il Dado per Soffritto, realizzato con verdure di primissima scelta, e Granulare Vegetale BIO, che porta in tavola la genuinità autentica dei sapori biologici.di, al profumo di rosmarino. Buon appetito!INGREDIENTI300 gr digrossi200 gr digià messi in ammollo (o una scatola diprecotti)due cucchiai di olio extravergine di oliva2 cucchiai di acquaun dado per soffritto Bauerdue rametti di rosmarino frescobrodo vegetale o brodo ottenuto con acqua e Granulare Vegetale BIO BauerPREPARAZIONEIn una pentola con i bordi alti versare l’olio, l’acqua e il dado per soffritto e far sciogliere a fuoco medio.