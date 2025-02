Linkiesta.it - Zelensky spiega perché Putin non vuole la pace e come l’America può salvare il mondo

Vladimirteme i negoziati diretti con l’Ucraina. Nella sua mente, ciò equivarrebbe a una sconfitta e a un segno di debolezza. Per questo continua a spingere la vecchia narrazione secondo cui questa è una guerra tra l’Occidente e la Russia,ammettere di stare perdendo contro l’Ucraina sarebbe per lui insopportabile.segnala disperatamente di voler parlare non con noi, ma con Donald Trump, con. Ma senza l’Ucraina, tali colloqui non porteranno a nulla; senza di noi, sarebbe sbagliato. Se il presidente Trump e io discutiamo di passi concreti per porre fine a questa guerra e definiamo chiaramente il percorso da seguire, allora, forse, dopo, si potrà parlare con i russi.non ha bisogno di sconfiggere l’Ucraina solo per dichiarare vittoria. Se ilscende a compromessi con lui, se rimane impunito, trasmetterà un messaggio pericoloso: l’aggressione funziona.