Zalewski si presenta | Arrivare all’Inter? Un punto importante della mia carriera! L’assist al derby è stato emozionante…

di Redazionesi: «? Unmiaalemozionante.» Le parole del neo acquisto nerazzurroIntervidai microfoni ufficiali del club, il neo arrivato in casa Inter, Nicola, ha parlato cosi:COSA SIGNIFICA ESSERE ARRIVATO- «È unmoltomia, l’Inter è una delle squadre più forti del mondo e spero di aiutare i miei compagni a raggiungere i loro obiettivi perché da oggi sono anche i miei»ASSIST NEL- «È stata una bellissima emozione, è stata una partita un po’ complicata, sfortunata ma siamo stati bravi a crederci fino in fondo e a pareggiare la partita»ESSERE ACCOLTI DA GIOCATORI COME MKHITARYAN– «Come ho detto l’Inter è una delle squadre migliori al mondo quindi i giocatori sono tutti di questo calibro, Mkhitaryan è un grandissimo giocatore, l’ha dimostrato negli anni ma gli altri non sono sicuramente da meno»TROVARE ZIELINSKI- «Piotr mi ha aiutato tanto in questo trasferimento, ci siamo sentiti molto, è un ottimo giocatore, fortissimo, lo ammiro tanto e spero di gioire il più possibile con questa maglia addosso insieme a lui»CHE TIPO DI GIOCATORE SEI- «Ho solo 23 anni quindi ho tanto da migliorare ma penso che questa sia la squadra giusta per poterlo fare.