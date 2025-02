Inter-news.it - Zalewski: «Inter tra i migliori club al mondo. Inzaghi mi ha voluto!»

Leggi su Inter-news.it

Nicolaha aperto la sua esperienza all’con l’assist vincente per il gol di Stefan de Vrij nel derby contro il Milan. Oggi ha fatto le visite mediche, le parole dalla sede.NUOVO ARRIVO – Un weekend più movimentato di questo era impossibile immaginarselo per Nicola. L’esterno era l’ultima scelta di Claudio Ranieri e si trovava in una situazione difficile alla Roma. I tifosi inneggiavano la sua cessione, il rapporto era ormai logore. Per questo motivo e anche per la chiamata dei campioni d’Italia il polacco ha scelto di cambiare aria. Sabato seraè arrivato a Milano, domenica mattina ha fatto la rifinitura con i compagni prima del derby e nel pomeriggio ha messo la sua firma sulla partita. Al minuto 92 con la sua sponda di petto ha permesso a Stefan de Vrij di segnare il definitivo gol dell’1-1.