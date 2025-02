Internews24.com - Zalewski Inter, esordio da favola per l’ex Roma: «Iniziata l’opera di convincimento per…»

di Redazionedaper: «diper.». L’analisi della Gazzetta sul suo impatto nel derbyNicolaè stato l’eroe inatteso di Milan. L’esterno polacco classe 2002, tesserato in extremis per essere convocabile per il derby di ieri, è stato gettato nella mischia da Inzaghi durante gli assalti finali della beneamata e ha trovato l’assist decisivo, col petto, per il gol del pareggio di de Vrij. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport a riguardo.– «Negli ultimi giorni in cui è stato sballottato qua o là o sull’aereo che sabato sera lo portava dalla vecchia alla nuova vita, Nicolaaveva il cuore gonfio, come tutti quelli che lasciano casa in cerca di fortuna. Non poteva immaginare ancora la spremuta di emozioni che sarebbe arrivata subito dopo.