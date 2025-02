Juventusnews24.com - Yildiz Juve, la stella bianconera che fa sembrare normali cose che non lo sono! Non solo la ruleta: tutti i numeri di una prestazione da numero 10

di Nicolò Corradino, labrilla contro l’Empoli: l’analisi ai raggi X della prova del talento turco65 minuti di altissima qualità. 65 minuti di classe, tipica dei10. A rubare l’occhio è sicuramente lache ha iniziato l’azione del 2-1 di Kolo Muani mai tocchi e i movimenti che fanno capire l’enorme talento di Kenan. Contro l’Empoli, un’altra delle sue partite in cui sbaglia pochissimo e mostra ala facilità con cui un 2005 si è preso la maglia10 dellasenza deludere le aspettative., idella sua partita contro l’EmpoliIoggettivi. Oltre a una heat-map (riportata da Sofascore) in cui si vede tutto il lavoro fatto sulla fascia e non, dai suoi 45 tocchinati 22 passaggi precisi sui 24 tentati (una percentuale del 92%).