Juventusnews24.com - Yildiz accende la Juventus: «Quelli dell’Empoli non lo vedono mai». Il turco è tra i migliori in campo

di RedazioneNews24lo Stadium: «non lomai». La pagella del 10 bianconero relativa al match disputato ieri all’ora di pranzoLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dato i voti ai protagonisti della sfida traed Empoli, gara vinta in rimonta dai bianconeri per 4-1. Tra i protagonisti di questa partita c’è stato anche Kenan, autore di una grande partita anche se gli è mancato il gol.7 – Prima sempre un tocco in più, poi svolta enon lopiù: classe e grinta. Un po’ del 2-1 è suo: che azione da parte del 10 bianconero.Leggi sunews24.com