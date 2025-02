Zonawrestling.net - WWE: Raw o SmackDown? Rivelato il brand di Alexa Bliss dopo il ritorno alla Royal Rumble

è ufficialmente tornata, e ora sappiamo esattamente dove è diretta.aver mantenuto uno dei segreti meglio custoditi nella recente storia della WWE con il suo, Ringside News ha appreso chefarà parte del roster di Raw d’ora in avanti.ha fatto il suocome 21ª partecipante della Women’s, sorprendendo i fanoltre un anno di assenza dal ring. La WWE ha adottato misure estreme per mantenere il suosegreto, finalizzando il suo nuovo contratto alle 5 del mattino del giorno dellae tenendola nascosta all’interno del Lucas Oil Stadium fino a poche ore prima dello show.Unsegnato da polemicheIl suonon è stato privo di polemiche. Secondo alcuni report, Shotzi era inizialmente prevista per il posto dinel match, ma la WWE ha effettuato un cambio all’ultimo minuto, lasciando alcuni nel backstage dispiaciuti per l’opportunità mancata di Shotzi.