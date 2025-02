Zonawrestling.net - WWE: Pubblicate le statistiche ufficiali della Royal Rumble 2025, ecco chi ha dominato

Il sipario è calato sulla, e ora la compagnia ha pubblicato leche rivelano chi è durato di più, chi ha totalizzato il maggior numero di eliminazioni e quali Superstar hanno avuto il maggiore impatto nei match maschili e femminili. Jey Uso e Charlotte Flair sono usciti con vittorie che hanno definito le loro carriere, ma non sono stati gli unici a fare la storia. Roxanne Perez ha infranto il record per il tempo più lungo trascorso in un singolo matchfemminile, con un’impressionante durata di 1 ora, 7 minuti e 47 secondi, dimostrando che la resistenza è fondamentale in questi incontri imprevedibili. Nel frattempo, Nia Jax ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di eliminazioni, mandando fuori ben 10 concorrenti prima che Charlotte Flair la eliminasse.