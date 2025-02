Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul spacca la fotocamera di un fan alla Royal Rumble e minimizza l’incidente

vive di controversie, ma la sua ultima trovata potrebbe aver superato il limite. Come trentesimo partecipanteMen’sha notato un fan che teneva in mano unaPolaroid per un selfie, ma invece di scattare la foto, l’ha afferrata e l’ha sbattuta sulla rampa d’ingresso, distruggendola all’impatto. L’utente di TikTok IamAnthony ha condiviso il filmato, catturando il momento esatto in cuiha distrutto la. Il fan, visibilmente scioccato, ha potuto solo rispondere: “Ti odio,.” @immanthonyy I hate you@WWE @#wwe #? original sound – Anthony Il video è diventato subito virale, i fan si sono chiesti sestesse semplicemente interpretando il suo personaggio da heel o se avesse realmente mancato di rispetto al fan.