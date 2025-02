Zonawrestling.net - WWE: LA Knight sarebbe la causa della frustrazione di Drew McIntyre alla Royal Rumble

Come vi abbiamo già riportato nelle ultime ore, la reazione disua eliminazione durante ilmatch nonaffatto parte di uno script. Nella giornata di ieri vi avevamo riportato come il wrestler scozzeserisultato “scontento” da un possibile feud con Damian Priest in vista di WresteMania 41, ma col passare del tempo stanno emergendo altri dettagli piuttosto interessanti circa le reali motivazioni dietro la rabbia furoisa dello Scottish Warrior. Secondo PWInsider Elite,avrebbe dovuto subire la sua eliminazione prima di quanto poi effettivamente accaduto, con Priest che avrebbe dovuto eliminarementre quest’ultimo cercava di fare lo stesso con Jey Uso, cosa poi accaduta realmente ma con un climax piuttosto discendente. Lo spot, però, è stato ritardato adi alcune sequenze in cui sidovuto ritrovare coinvolto anche LA, compreso un eventuale faccia a faccia con Roman Reigns.