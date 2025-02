Zonawrestling.net - WWE: Individuato il “colpevole”, è stato LA Knight a fare infuriare McIntyre e Priest

È notizia ormai risaputa e confermata che Drewsi sia infuriato per qualcosa andato storto durante il Royal Rumble match. Pochi minuti dopo la fine del PLE è emerso che lo scozzese ha lasciato l’arena subito dopo la sua eliminazione visibilmente arrabbiato e contrariato per gli sviluppi del match, in particolare per come è arrivata la sua eliminazione. Man mano che le ore passavano sono emersi vari dettagli e adesso tutti sono abbastanza concordi nell’individuare LAcome responsabile del malcontento che ha riguardato anche Damian.Posto sbagliato nel momento sbagliatoDa Dave Meltzer a Mike Johnson passando per Sean Ross Sapp, tutti i principali giornalisti e portali di wrestling hanno ricostruito l’accaduto aggiungendo che anche Damiansia rimasto scontento poichè l’eliminazione diera l’angle che doveva dare il via alla loro rivalità per WrestleMania, ma entrambi hanno pensato che il “momentum” sia andato perso quando LAsi è scontrato conproprio mentre l’Archer of Infamy si preparava all’eliminazione.