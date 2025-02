Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre non ha presenziato al party post Rumble, nessuno lo ha visto

La Royal2025 è passata agli archivi e sembra aver lasciato uno strascico di polemiche con riferimento alla situazione di. Lo scozzese, secondo le voci in circolazione, sarebbe rimasto molto scontento della dinamica che ha portato alla sua eliminazione dal RoyalMatch. Furioso avrebbe subito lasciato l’arena. Ecco ulteriori indiscrezioni sulla vicenda.lo haalSecondo quanto evidenziato da Fightful Select,avrebbe lasciato il Lucas Oil Stadium subito dopo la sua eliminazione dallafrustrato per come erano andate le cose poco prima. Dopo il PLE si è svolto ildella serata, ma dello scozzese neanche l’ombra.lo haalla festa. Pare anche che il malcontento dello “Scottish Warrior” vada oltre quello che è successo sabato sera e che si legato ai piani che lo vedrebbero affrontare Damian Priest a WM 41.