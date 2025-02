Zonawrestling.net - WWE: Cody dovrà rendere vacante il titolo WWE?

Nella Royal Rumble 2025,Rhodes ha difeso con successo il suo UndisputedChampionship contro Kevin Owens in un incontro brutale. L’American Nightmare ha lasciato il Owens immobile alla fine del match e ha persino festeggiato la sua vittoria in cima al tavolo dei commentatori, apparentemente prendendo in giro il canadese. Tuttavia, dopo questo intenso incontro per il, laha fatto un annuncio importante, rivelando cheaveva subito molteplici infortuni.Questa notizia è stata data da Jackie Redmond durante il post-show, anche se la gravità dell’infortunio rimane sconosciuta. Tuttavia, abbastanza grave da impedire a Rhodes di partecipare alla conferenza stampa post-show. Nonostante ciò, laha confermato cheapparirà nel prossimo episodio di SmackDown, anche se il suo futuro sul ring rimane incerto.