WWE | Charlotte Flair e Andrade si separano ufficialmente

è tornata sotto i riflettori, e questa volta non solo perché ha vinto la Women’s Royal Rumble 2025, ma anche perché èuna donna single. Secondo TMZ,ha chiesto il divorzio daa giugno 2024, e a ottobre 2024 un giudice ha firmato i documenti, rendendo ufficiale la loro separazione. I dettagli su cosa abbia portato alla rottura restano poco chiari, ma la coppia ha mantenuto il silenzio, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.La storia d’amore traè iniziata nel 2019, portando al loro fidanzamento nel 2020 e a un grande matrimonio in Messico nel 2022. Tuttavia, i fan più attenti avevano già sospettato che qualcosa non andasse dopo cheaveva smesso di condividere foto disui social. Non è la prima volta che si rincorrono voci di rottura sulla coppia.