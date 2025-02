Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss è tornata per restare, firmato un nuovo contratto quinquennale

non è solo, ma èper. Dopo il suo clamoroso ritorno come 21ª partecipante alla Women’s Royal Rumble,haunquinquennale con la WWE, garantendosi un ruolo di primo piano nel futuro della compagnia. La WWE ehanno finalizzato ilsabato mattina, poche ore prima della Royal Rumble.Secondo Fightful Select, l’accordo è stato negoziato tramite Mojo e Steve Kaye di Paragon Talent. La WWE ha fatto volarea Indianapolis lo stesso giorno per mantenere tutto assolutamente segreto e persino il resto dei talenti coinvolti nel match non sapeva del suo ritorno fino al suo arrivo nell’arena.La WWE cercava di riportareda mesi e stava già preparando il suo ritorno dietro le quinte. Il merchandising dell’ex campionessa era in produzione settimane prima della Rumble, segno che i piani erano in movimento molto prima che il suo ritorno diventasse di dominio pubblico.