WWE | AJ Styles potrebbe essere assegnato al roster di Raw

Alla Royal Rumble abbiamo assistito al ritorno in azione di AJalcuni mesi di assenza. Il Phenomenal 1 si era infortunato lo scorso mese di ottobre in occasione di un match contro Carmelo Hayes. AJ ha fatto ingresso nella Rumble con il numero 21 venendo poi eliminato da Logan Paul. Arrivano ora indiscrezioni sul suo futuro.Futuro a Raw?Secondo quanto evidenziato da PW Insider, AJaldi Raw da qui in avanti e quindi dovrebbe anche lui sbarcare su Netflix. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della WWE. A Raw ritroverebbe Logan Paul, che lo ha eliminato dalla Rumble, e i duero nuovamente trovarsi faccia a faccia., dopo la Rumble, ha affermato che non sa se riuscirà mai a digerire l’umiliazione distato eliminato da una social media star.