Oasport.it - WTA Cluj-Napoca 2025: esordi vincenti per Anhelina Kalinina e Marina Stakusic

Si è conclusa da pochi minuti la prima giornata del Transylvania Open, torneo 250 del circuito WTA che anima la settimana insieme a quelli di Mumbai e di Abu Dhabi. Sono cinque le partite completate nel tabellone di singolare nella giornata inaugurale, domani si torna in campo con un programma molto fitto che prevede i debutti nel torneo delle azzurre Elisabetta Cocciaretto, contro Irina-Camelia Begu, e Lucia Bronzetti, attesa da Simona Halep.La bulgara Viktoriya Tomova supera in tre set l’egiziana Mayar Sheriff con il punteggio di 3-6 6-4 6-1. La numero 65 del mondo perde il primo set, deve lottare per aggiudicarsi il secondo parziale e finisce per dominare la scena imponendosi nel terzo parziale imponendosi con un punteggio che non lascia adito a discussioni. Si sviluppa all’insegna del sostanziale equilibrio anche il confronto tra l’olandese Suzan Lamens e la qualificata ungherese Anna Bondar, match che termina con la vittoria dell’olandese in due tie break, 7-6(7-2) 7-6(8-6) il punteggio finale a favore della tennista arancione.