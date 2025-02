Oasport.it - WTA Abu Dhabi 2025: prima vittoria stagionale per Lulu Sun, il caso strano di Veronika Kudermetova

Termina lagiornata di tabellone principale al WTA 500 di Abu, che riunisce un’importante quota di giocatrici di livello importante in attesa dell’accoppiata Doha-Dubai, ormai entrambi 1000 dopo anni di alternanze nell’uno e nell’altro senso.Si conosce l’avversaria della numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina (nel cui team, nel frattempo, è entrato Davide Sanguinetti). Parliamo dell’americana Katie Volynets, che nella sfida tra qualificate con la britannica Sonay Kartal deve rimontare per prevalere con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Nello stesso lato di tabellone continua la corsa della classe 2008 (17 anni compiuti da poco) giapponese Wakana Sonobe, vincitrice degli ultimi Australian Open junior e ora a tre vittorie in fila tra qualificazioni e la cinese Yue Yuan nel main draw.