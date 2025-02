Lettera43.it - Wsj: la Cina mira a rilanciare l’accordo commerciale del 2020 con gli Usa

Leggi su Lettera43.it

Dopo i nuovi dazi imposti da Donald Trump, lasta preparando una proposta peri negoziati commerciali con gli Stati Uniti. Lo svela il Wall Street Journal, secondo cui il piano è incentrato sul ripristino del“fase uno” del, siglato durante il mandato di Trump. La proposta di Pechino includerebbe impegni a non svalutare lo yuan, a fare maggiori investimenti negli Stati Uniti e a ridurre le esportazioni di precursori del fentanyl, il principale prodotto chimico per la produzione della droga che sta causando una grave crisi sanitaria negli Usa, e di cui laè il maggior produttore.Lasarebbe pronta a rinnovare la sua offerta di acquistidi “fase uno” prevedeva un aumento degli acquisti cinesi di beni e servizi americani per 200 miliardi di dollari in due anni.