Ilfattoquotidiano.it - “Whatsapp introduce la terza spunta blu per informarti degli screenshot”: ecco come stanno davvero le cose

unablu? No, almeno per ora. Negli ultimi giorni è rimbalzata online la notizia secondo cui la nota app di messaggistica avrebbe intenzione di aggiungere unaalle due già esistenti. Questa, in particolare, servirebbe a informarci che qualcuno ha fatto lodella nostra conversazione. Una misura pensata per tutelare e rendere più sicure le nostre chat, insomma. Peccato che non ci sarebbe alcun fondo di verità.Il sito Geopop, infatti, avvertela “notizia” dellablu disia in realtà una bufala, dal momento che né la versione beta diné quella stabile fanno riferimento a tale possibilità. La fake news era circolata già nel 2021, e in quell’occasione era stato il portale specializzato WABetaInfo a smascherare l’inganno.