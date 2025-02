Oasport.it - Waterpolo Preview: il Recco piega Savona. Liguri e AN Brescia primi

La Pro14-8 la BPER RNnel big match della quindicesima giornata e conserva il primato con l’AN, vittoriosa a Palermo con il Telimar. Prosegue la lotta punto a punto per le posizioni playoff. Ciccio Lo Cascio, capitano dei siciliani, commenta la prova dei suoi con i leoni di Bovo. In serie A1 Femminile l’Antenore Plebiscito Padova supera in trasferta la Pallanuoto Trieste e sale al quarto posto. Il Ct Carlo Silipo delinea le prospettive del nuovo corso del Setterosa iniziato con la qualificazione per la Superfinal di World League.