Ilfattoquotidiano.it - “Vuoi vedere cosa si prova a morire? Il tuo corpo deve essere purificato”: costringe la moglie a lavarsi con la candeggina, condannato a 5 anni di carcere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un incubo durato, fatto di violenze fisiche e psicologiche, soprusi e umiliazioni. È la storia di Marta (nome di fantasia), costretta dal marito, Marco P., 58, a subire ogni genere di sopruso, tra cui quella dicon “almeno 5 litri di” perché, a detta dell’uomo, il suodoveva“. Una vicenda emersa grazie al coraggio della donna che ha trovato la forza di denunciare, e culminata con la condanna dell’uomo a 5e 4 mesi dida parte del Tribunale di Roma, come riportato in un articolo de “La Repubblica”.“si?”. Questa una delle frasi che l’uomo, secondo quanto si legge negli atti processuali, rivolgeva alla, picchiata e violentata “più volte al giorno”, anche durante le gravidanze. Laera una sua “proprietà”, come si legge nella ricostruzione dell’accusa: non poteva uscire di casa, avere un lavoro, un telefono, né documenti d’identità.