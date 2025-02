Internews24.com - Vukoje Inter, si attende l’ufficialità! Il classe 2008 è in sede per la firma – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazione, si! Ilè inper la. Tutte le novità sull’acquisto del giocatore montenegrinoManca ormai soloper il trasferimento di Andrijaal calciomercato. Il giovane centrocampista, attualmente in forza all’OFK Grbalj, si appresta a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Nonostante i suoi soli 16 anni,ha già maturato esperienza in prima squadra, dove ha collezionato 15 presenze con 4 gol e 1 assist.#Calciomercato @, ecco ilAndrija #pic.twitter.com/C9dbYaP6cN— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 3, 2025 Come riportato anche da Gianluca Di Marzio, il giocatore è attualmente inper mettere lasul contratto che legherà ilal club nerazzurro.