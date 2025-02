Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, una grandinata di canestri. Vittoria facile con il fanalino di coda

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

118 Assigeco 86 CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic 17, Cornis 4, Stazi 2, Maretto 9, Imbrò 16, De Laurentiis 10, King 26, Bucarelli 7, Lombardi 5, Zanotti ne, Ahmad 22. All. Leka. ASSIGECO PIACENZA: Gilmore 17, Gajic, Suljanovic 4, D’Almeida 9, Querci ne, Marks 16, Fiorillo, Bonacini 9, Serpilli, Bartoli 13, Filoni 18. All. Manzo. Arbitri: Pellicani, Roiaz e Settepanella. Parziali: 29-22, 63-40, 93-65. Tiri liberi: Pesaro 13/17, Piacenza 16/23. Tiri da 3 punti: Pesaro 17/32, Piacenza 6/16. Rimbalzi: Pesaro 31, Piacenza 23. Falli tecnici a Petrovic e Gilmore. Usciti per falli: Petrovic e Bonacini. Spettatori: 4.348. Finalmente una serata senza patemi in questa stagione sempre in trincea. Unadisi abbatte suldi: lasupera ampiamente quota 100 e manda a segno anche i due ragazzi dell’Under 19, Cornis e Stazi, con quest’ultimo che si toglie pure lo sfizio di schiacciare.