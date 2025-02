Tg24.sky.it - Voto di scambio politico-mafioso a Giugliano. Arrestate 25 persone, anche ex sindaco

L’amministrazione comunale di, in Campania, sarebbe stata condizionata dal clan Mallardo. È quanto emerge da un'indagine dei carabinieri del Ros, coordinata dalla Dda di Napoli, che oggi ha portato all'arresto di 25: nello specifico, i militari dell' arma hanno notificato 20 arresti in carcere e 5 ai domiciliari. Secondo quanto emerso, l’organizzazione camorrista avrebbe in particolare condizionato la campagna elettorale per le elezioni comunali nel settembre 2020. Inoltre, il clan criminale intervenivaper dirimere le controversie tra privati.