Forlitoday.it - Volley serie B, con un super Bigarelli la Querzoli vince in scioltezza

Tutto facile al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà per laForlì che batte con un netto 3 a 0 laGame Falconara con i parziali di 25-17, 25-16 e 25-14 allontanando così la zona calda della classifica. Un successo rotondo per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che in poco.