Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega. Il riscatto di Michieletto. Mazzone piega Modena

19ªDIALESSANDRO: La serata storta in Coppa Italia è solo un brutto ricordo. A Verona è decisivo per il successo dei trentini con 13 punti e percentuali bulgare: 69% in attacco, 77% in ricezione e poi ci sono 4 ace.MATTIA BONINFANTE: Non si ferma più il giovane palleggiatore di Civitanova. Dopo aver alzato la Coppa Italia guida i march8igiani ad una importante vittoria sul campo di Piacenza che manda in fuga la squadra marchigiana per il terzo posto. Acume tattico e precisione per il giovane alzatoreLube.MANUELE MARCHIANI: Il cuore delle Marche, il cuore di Grottazzolina, anche in. E’ ancora titolare in regiaYuasa e guida i suoi alla fondamentale vittoria contro Milano. Non sono la salvezza non è più un miraggio ma anche i playoff non sono più un miraggio e tra gli uomini squadra di questo piccolo miracolo c’è anche lui.