Volley Conad tutto cuore. Ma a Fano non è bastato

2 SMARTSYSTEM: Coscione, Rizzi (L), Merlo 15, Roberti 20, Raffa (L), Mandolini, Klobucar 2, Magnanelli ne, Sorcinelli ne, Acuti 2, Marks 31, Compagnoni 4, Tonkonoh 0, Mengozzi 11. All. Mastrangelo.TRICOLORE REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 12, Porro, Partenio, Guerrini 5, De Angelis (L), Barone 8, Bonola ne, Gasparini 16, Alberghini n.e., Suraci 19, Sighinolfi 13. All. Fanuli. Arbitri: Chiriatti e Di Bari. Parziali: 25-16, 21-25, 22-25, 25-23, 18-16. Sconfitta esterna per la(17), che fallisce un match point prima di essere sconfitta a(24). La squadra cittadina, dopo aver vinto il secondo ed il terzo set, è sotto 12-10 nel quinto ma riesce a rifarsi sotto e ad andare avanti 14-15 grazie ad un ace di Suraci, ma fallisce tre volte dalla linea del servizio prima che il tedesco Marks, uno dei tanti ex di giornata, metta a terra il pallone del 18-16.