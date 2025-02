Volevo nascondermi | la nuova giovinezza del film di Giorgio Diritti

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldiArrivato in sala in un momento e un anno decisamente particolare, era il 19 agosto del 2020,è undiche racconta la parabola turbolenta, umana e artistica, di Antonio Ligabue, impersonato da un geniale Elio Germano.Ilè stato presentato al Festival di Berlino 2020, dove ha vinto il premio per la migliore interpretazione maschile, e ha trionfato ai David di Donatello 2021, con 7 premi su 15 candidature. Disponibile per molto tempo su Sky Cinema e in streaming su NOW, adesso, l’approdo disu Netflix, gli sta facedno vivere una seconda, data la capillare diffusione della piattaforma della N rossa in tutti il territorio italiano.Ilè balzato in Top 10 deipiù visti e per questo vi proponiamo una serie di curiosità sul progetto, sui suoi realizzatori e sul suo eccentrico soggetto: il pittore Antonio Ligabue.