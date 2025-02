Spazionapoli.it - Vola un ‘vaffa’ dalla panchina, poi il gol: il siparietto Pellegrini-Spinazzola

Calcio Napoli Notizie – Trash talking traall’Olimpico, ma alla fine a vincere la sfida è l’ex giallorosso: ecco cos’è successo in Roma-NapoliPrima di segnare il gol a Svilar,riceve un invito poco carino dal suo ex capitano Lorenzo, chegli urla un bel. Anche abbastanza sentito, con il cuore. Ma tutto in modo molto ironico e con il sorriso tra le labbra. Ecco le ultime notizie sul calcio Napoli.Al 27? di Roma-Napoli, il centrocampista giallorosso viene beccato dalle telecamere. Il labile non tradisce: “Vaffa.” Spina!” . Il destinatario è proprio il terzino sinistro, che spinge tantissimo sulla corsia mancina. Gioca titolare contro i suoi ex compagni e addirittura, un minuto dopo quel vaffa, riesce anche a segnare il gol del vantaggio.