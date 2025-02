Justcalcio.com - ´ voglio solo giocare a calcio´ – Rashford eccitato da Villa Move mentre Neville lo punta per avere successo

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Marcusha detto che vuolea calcio dopo essersi unito all’Astonin prestito, con il grande Garydel Manchester United che ha fatto l’attaccante per riuscire con il suo nuovo club.Domenica,ha firmatoin prestito per il resto del 2024-25. Secondo quanto riferito, pagheranno il 75% dei suoi salari e avranno la possibilità di acquistarlo per £ 40 milioni alla fine della stagione.La mossa arriva dopo cheè stato congelato dal boss United Ruben Amorim, che ha recentemente detto che avrebbe preferitoa 63 anni l’allenatore di portiere Jorge Vital dinon è apparso per lo United da quando è arrivato come sostituto in una vittoria per 2-1 Europa League a Viktoria Plzen il 12 dicembre.