Ilfattoquotidiano.it - “Vivo sulle navi da crociera da 25 anni, lavoro cinque ore al giorno e spendo 100mila dollari l’anno per i viaggi in nave”: la scelta di vita di Mario Salcedo

ha unafuori dall’ordinario. L’uomo, infatti, ha vissutodanegli ultimi 25. Unprecisa che prevede anche un dispendio economico non indifferente: 101milainvestiti insuda. E non è tutto., che è un uomo d’affari, lavora in smart e in collegamento streaming per soleore al, poi si dedica ai servizi che lagli offre.Ma c’è anche il rovescio della medaglia e questo riguarda soprattuto la salute. “Ho perso le gambe sulla terraferma. – ha affermatoa Conde Nast Traveler -. Barcollo così tanto che non riesco a camminare in linea retta. Sono così abituato a stareche mi sento più a mio agio che sulla terraferma”.Il grande amore e la passione per questa tipologia dirisale alla primanel 1997.