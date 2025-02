Fanpage.it - Viveva con 85 gatti in casa a Brescia. La psicologa: “Gli accumulatori non riescono a lasciarli andare neanche dopo morti”

85erano rinchiusi in un appartamento da una persona affetta da animal hoarding, un disturbo che porta ad accumulare animali senza garantirne il benessere. Abbiamo fatto chiarezza con laIlaria Falchi che spiega come chi ne soffre non agisce con l'intento di maltrattare gli animali, tuttavia ottiene il risultato opposto.