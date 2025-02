Ilrestodelcarlino.it - Vittoria di carattere. Tre punti pesantissimi

RECANATESE 2 ROMA CITY 1 RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Cusumano; D.Ferrante, Alfieri, Raparo (37’st Pierfederici), Mordini; Canonici; Spagna (33’st D’Angelo), Zini (9’st Giandonato) All.re Bilò A disp.Mascolo, Pesaresi, Pepa, Bruzzechesse, Marchegiani, Valleja ROMA CITY (3-5-2): Salvati; Alari (27’st Omohonria) Spina, Baldi; Fradella, Icardi, Gelonese, Marchi (17’st Costa), Calisto (32’st Bamba); Limongelli, Hernandez Perez All.re Boccolini A disp. Merlini, Del Mastro, Battistoni, Bonelli, Corradini, Occhialini Arbitro: Piatti di Palermo Reti: 20’pt Mordini, 22’Fradella, 2’st Zini Note: recupero 0’+5’, ammoniti Zini, Mordini, Raparo, Spagna, Baldi espulsi Alfieri al 6’st, Costa al 21’st In certi contesti non occorre andare troppo per il sottile e badare al sodo: è quello che ha fatto la Recanatese che ha strappato trea un Roma City apparso tonico e in salute.