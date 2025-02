Agi.it - Vittima delle torture di Almasri denuncia il Governo

AGI - Unae testimonedel comandante della polizia giudiziaria libica Osamaha presentato unaalla procura di Roma contro ilitaliano per "favoreggiamento" per "le condotte di Nordio, Piantedosi e Meloni" che, secondo ilnte Lam Magok Biel Ruei "hanno sottratto il torturatore libico alla giustizia". Nellache finirà a breve all'attenzione dei magistrati di piazzale Clodio si legge che "l'inerzia del ministro della Giustizia - il quale avrebbe potuto e dovuto chiedere la custodia cautelare del criminale ricercato dalla Corte penale internazionale -, e il decreto di espulsione firmato dal ministro dell'Interno, con l'immediata predisposizione del volo di Stato per ricondurre il ricercato in Libia, hanno consentito addi sottrarsi all'arresto e di ritornare impunemente nel suo Paese di origine, impedendo così la celebrazione del processo a suo carico".