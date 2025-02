Sport.quotidiano.net - Virtus Shengelia, sempre un Toko magico

Bologna 85 Reyer Venezia 74 SEGAFREDO : Hackett 6, Tucker 11, Cordinier 10,16, Diouf 13, Grazulis 5, Morgan 15, Pajola 4, Polonara, Belinelli 5, Akele, Visconti ne. All. Ivanovic. UMANA VENEZIA: Ennis 15, Parks 12, Wheatle, Wiltjer 20, Kabengele 9, Simms 5, Mcgruder 4, Casarin, Tessitori 9, Lever ne, Fernandez ne, Janelidze ne. All. Spahija. Arbitri: Attard, Bongiorni, Pepponi. Note: parziali 21-13; 37-34; 57-53. Tiri da due:22/33; Reyer 21/34. Tiri da tre: 9/32; 6/25. Tiri liberi: 14/19; 14/19. Rimbalzi: 31; 37 Forse un giorno diventerà una campagna pubblicitaria. "Avete problemi? Citofonate". Già, perchénon ripete gli effetti speciali visti in riva al Bosforo – record di punti e di valutazione in Eurolega –, ma prende per mano i compagni.