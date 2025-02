Ilgiorno.it - Violenze domestiche, per uscirne serve (anche) un lavoro. Il “Filo di Arianna” aiuta le donne a trovarlo

Cinisello Balsamo (Milano) – Unper ripartire dopo il buio dei maltrattamenti. Ma non da sole, con “Ild’”, il progetto chelea uscire dal labirinto delle botte e dei soprusi e a ricostruirsi una vita. Il piano di Cinisello, insieme ad artigiani e associazioni no profit, ha vinto il bando della Regione e ottenuto 150mila euro di finanziamento, il massimo messo a disposizione. Il programma di inserimento professionale delle vittime di vessazioni firmato dai centri anti-violenza della zona è arrivato primo su 29 candidati, dei quali 11 hanno ottenuto il contributo. Stringenti i paletti per partecipare, la selezione era dedicata a chi si è rivolta agli sportelli di assistenza da almeno sei mesi, duplice l’obiettivo, "consapevolezza da parte loro della situazione e rafforzamento dell’autonomia economica".