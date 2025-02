Dayitalianews.com - Violenta la moglie incinta e la costringe a lavarsi con la candeggina: “Vuoi provare cosa si prova a morire?”

Purtroppo spuntano fuori, a cadenza preoccupante, storie di orribili violenze familiari che si consumano proprio tra le quattro mura domestiche, che dovrebbero essere un luogo d’amore e di pace. L’ultima agghiacciante vicenda viene da Roma, dove il Tribunale ha condannato un uomo di 58 anni a 5 anni e 4 mesi di carcere per una serie di maltrattamenti e violenze odiose commesse non solo nei confronti della donna, ma anche dei figli.Le ignobili violenze sullaCome riferito da La Repubblica, gli episodi di violenza sono iniziati nel 2017. L’uomo considerava la donna una sua proprietà, non la faceva uscire né tanto meno incontrare con amici o parenti, né le dava la possibilità di avere un cellulare o un lavoro. In un’occasione l’uomo sospettò che lal’avesse tradito, quindi la costrinse acon laper purificarsi.