Vino vola la produzione toscana con 26 milioni di ettolitri

Vino, vola la produzione toscana con 2,6 milioni di ettolitri

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Iltoscano gode di ottima salute. Con unaa 2,6died un export per i vini fermi DOP che nei primi dieci mesi del 2024 ha fatto registrare un +4,8% in volume ed un +10% in valore, supera abbondantemente le già rosee aspettative autunnali e si prepara ad incontrare il mondo nel fitto calendario di eventi che si snoda nel mese di febbraio a partire da BuyWine (5-6 febbraio, Lucca) vetrina BtoB dedicata ai buyer internazionali e PrimAnteprima (14 febbraio, Firenze), la giornata che apre ufficialmente la Settimana delle Anteprime di, atteso momento in cui la stampa di settore e gli addetti ai lavori degustano le nuove annate dei principali Consorzi toscani. Entrambi gli eventi sono promossi da Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e l’organizzazione di PromoFirenze.