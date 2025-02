Dayitalianews.com - Vince 20mila euro al “Gratta e Vinci” e si ubriaca per festeggiare ma nel tornare a casa fa un incidente e danneggia sei auto

Leggi su Dayitalianews.com

Un quarantenne di origine albanese ha vintocon un biglietto del “” e ha deciso dibevendo, ma la serata si è conclusa nel peggiore dei modi. Poco dopo la mezzanotte, mentre rientrava a, ha perso il controllo dell’in via Sant’Antonio e ha urtato sei veicoli parcheggiati lungo la strada.All’arrivo della Polizia Municipale, gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva un tasso alcolemico ben oltre il limite legale e lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, procedendo anche al sequestro del veicolo.Secondo la sua testimonianza, qualche ora prima aveva acquistato un biglietto della lotteria istantanea e, accortosi dellata, aveva deciso di brindare con i familiari. Tra un drink e l’altro, ha esagerato con l’alcol, tanto che i presenti gli avevano sconsigliato di mettersi al volante.