Agi.it - Vigile cancella migliaia di multe per ripicca

AGI - Hatodi email dall'archivio informatico della Polizia Locale di Ravenna riguardanti verbali ad automobilisti per vendetta, paralizzando temporaneamente il sistema di gestione delle sanzioni. Con questa accusa è a processo un agente della Polizia Locale, rinviato a giudizio per distruzione di dati informatici. I fatti risalgono a febbraio 2023, quando l'uomo, in malattia, ha eliminato dal proprio computer personale le comunicazioni contenenti i dati dei conducenti multati negli ultimi cinque anni. Un'azione che, sebbene senza danni permanenti per l'ente, ha bloccato per giorni la decurtazione dei punti patente. L'indagine ha ricondotto l'operazione al dispositivo del dipendente che aveva accesso al sistema. Secondo l'accusa, si tratterebbe di una sorta didopo un trasferimento non gradito.